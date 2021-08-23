Зеленский подписал указ о блокировке "Ростелекома" и ряда СМИ РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц. В их числе оказались провайдер цифровых услуг "Ростелеком", а также газета "Московский комсомолец".

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

В список также попала ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь", Фонд изучения исторической перспективы, "Народные новости", "Информационное агентство "Онли ньюс".

Также санкции распространяются на депутата Рады Андрея Деркача, Дениса Пушилина, Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Дмитрия Ковальчука и Константина Килимника.

Ранее СНБО принял решение ввести ограничительные меры против ряда россиян, которые, как считают в ведомстве, якобы причастны к "преследованию" граждан в Крыму.

В конце июня Зеленский на три года одобрил санкции против ряда российских авиакомпаний. Ограничения касаются таких перевозчиков, как "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии". Кроме того, под действие санкций подпадают компании "Ак Барс Аеро", "Атран", "ВИМ-Авиа" и некоторые другие.