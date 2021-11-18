В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана

Фото: depositphotos/etienjones

В Белом доме дали оценку телефонным переговорам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, разговор Патрушева и Салливана был откровенным и конструктивным.

"Они обсудили несколько вопросов двусторонней повестки, а также региональные и мировые проблемы, вызывающие озабоченность", – заявила Хорн.

Ранее Салливан рассказывал, что президент США Джо Байден публично отказывается от принципа "Америка на первом месте". Помощник главы государства выразил мнение, что таким образом американский лидер намерен обозначить отличие от политики предшественника – Дональда Трампа.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что ему удалось пообщаться с Байденом на ужине на саммите G20 в Риме. Он также уточнил, что не смог увидеться на полях саммита с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Лаврова, встреча с Байденом оказалась полезной, хоть и непродолжительной.