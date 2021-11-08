Салливан сообщил об отказе Байдена от принципа "Америка на первом месте"

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Президент США Джо Байден публично отказывается от принципа "Америка на первом месте" (America first). Такое заявление сделал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

"Фактически он указал, что этот принцип на деле ставит Америку на последнее место", – объяснил Салливан.

Помощник главы государства по национальной безопасности считает, что таким образом действующий президент намерен обозначить отличие от политики предшественника.

Предыдущий президент США Дональд Трамп часто озвучивал приверженность принципу "Америка на первом месте". Идея такой политики заключается в приоритете внутренних дел государства и минимизации вмешательства во внутренний уклад других стран.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ему удалось пообщаться с Байденом на ужине на саммите G20 в Риме. Он также уточнил, что не смог увидеться на полях саммита с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Лаврова, встреча с Байденом оказалась полезной, хоть и непродолжительной.