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Политика

31 октября, 23:34

Лавров заявил, что встреча с Байденом оказалась полезной

политика

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча в президентом США Джо Байденом на саммите G20 в Риме оказалась полезной, хоть и непродолжительной.

По словам российского министра, Байден выразил нацеленность на дальнейшие контакты с Владимиром Путиным.

"Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты. Ну и как эти контакты в обозримой перспективе выстроить, мы тоже кратко обсудили", – сказал Лавров в эфире канала "Россия 1".

Он уточнил, что уже доложил Путину о вариантах проведения переговоров с Байденом.

"Думаю, что это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков", – добавил Лавров.

Ранее глава МИД России рассказал, что ему удалось пообщаться с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на ужине на саммите G20 в Риме. Он также уточнил, что не смог увидеться на полях саммита с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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