Зеленский в разговоре с главой ЕК выразил готовность снизить стоимость транзита газа

Фото: AP/TASS/Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил о готовности снизить стоимость транзита газа для Европы. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.
"Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", – утверждается в сообщении.
Отмечается, что Зеленский внес данное предложение для предотвращения энергетического кризиса в Европе.
В ходе беседы президент Украины и глава ЕК также затронули тему появления региональной платформы по укреплению энергетической безопасности. Кроме того, в разговоре Зеленский вновь выразил мнение, что российский проект "Северный поток – 2" угрожает безопасности всей Европы.
17 ноября цена газа на европейском рынке поднялась до 1 150 долларов за тысячу кубометров впервые с конца октября. Данный показатель оказался на 4% больше расчетной цены предыдущего торгового дня.
До этого германский газовый регулятор сообщил о приостановке процесса сертификации оператора трубопровода "Северный поток – 2". Ожидается, что ведомство возобновит процедуру, если форма компании будет приведена в соответствие законодательству ФРГ.
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