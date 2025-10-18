ХАМАС передаст тела еще двух израильских заложников 18 октября

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Палестинское движение ХАМАС передаст Красному Кресту тела еще двух израильских заложников 18 октября. Соответствующее заявление было опубликовано в телеграм-канале военного крыла ХАМАС – группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках сделки об обмене (израильских заложников) на палестинских заключенных было решено передать (медикам) тела двоих пленников около 22:00", – говорится в сообщении.

Конкретные имена и место передачи в заявлении не раскрываются.

ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников утром 13 октября, она состояла из 7 человек. Позже Красный Крест встретил вторую группу заложников. В ее состав вошли 13 человек.

Всего в рамках первой фазы мирного соглашения движение освободило 20 заложников. В их числе был уроженец Донбасса Максим Харкин. При этом сообщалось, что передача тел погибших будет организована позднее.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. Радикальное палестинское движение должно освободить всех заложников, а израильская сторона – вывести свои войска на согласованную линию.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что конфликт в секторе Газа завершен. По его словам, для него было большой честью стать вовлеченным в мирный процесс в этом регионе. Глава Белого дома также отметил, что новая администрация в секторе Газа приступит к работе очень быстро.