ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов в Константиновке

ФСБ России рассекретила документы, подтверждающие зверства фашистов в годы Великой Отечественной войны в Константиновке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

В одном из документов речь идет о захоронениях на территории константиновского химзавода примерно 7,8 тысячи человек, погибших от пыток и истязаний. Всего обнаружены четыре большие массовые могилы.

Помимо этого, есть свидетельские показания, в том числе рассказ бывшего сотрудника предприятия. По словам мужчины, для утоления жажды больным людям нельзя было взять даже грязный снег. Тех, кто это сделал, немцы избивали, были даже случаи расстрела.

"<...> Не поднимающихся больных в лагере считали трупами, их раздетыми выносили на мороз, клали в штабеля по 30–40 человек. <...> Видел я как немцы обучают своих собак. Их тренировали на русских жителях, собаки набрасывались на людей, обрывали на них одежду и сильно ранили", – говорится в документах.

Судя по показаниям бывшего работника химзавода, также были случаи, когда живых людей бросали в яму, а затем закапывали.

В ФСБ назвали важным обнародование документов для сохранения исторической памяти и предупреждения попыток оправдать нацизм и его преступления.

Ранее прокуратура Херсонской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом советского народа действия немецко-фашистских захватчиков на территории региона в 1941–1945 годах.

Как указали в ведомстве, в период оккупации области происходили пытки и убийства советских военнопленных и мирных жителей. За все время свыше 70 тысяч человек были убиты и подвергнуты истязаниям, а также умерли от голода и заболеваний.