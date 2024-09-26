Суд Адыгеи признал геноцидом действия нацистов в республике в годы войны

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Верховный суд Адыгеи признал действия немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

После изучения архивных документов, ведомство установило, что оккупация нефтедобывающих районов, включая Адыгею, была обусловлена потребностями вермахта и его союзников в горюче-смазочных материалах.

"Согласно директивам фашистов, эта часть СССР должна была стать аграрно-сырьевым придатком Германии", – отметили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, в период оккупации мирное население подвергалось пыткам и истязаниям. Люди были лишены возможности эвакуироваться и вынуждены были голодать. Мирных граждан, подозреваемых в связях с партизанами, расстреливали после пыток и издевательств или публично казнили.

"Последствиями пребывания гитлеровцев в регионе стала гибель тысяч людей, разрушенная промышленность, разоренные сельскохозяйственные предприятия, уничтоженные объекты социально-культурного назначения и жилые дома", – заключили эксперты.

Ранее Тверской областной суд признал преступления нацистов, в число которых входят также массовые убийства местных граждан в период Великой Отечественной войны, геноцидом народов СССР. Преступления затронули 64 651 военного советского жителя Калининской области, проходящего службу в Красной армии.