Прокуратура попросила признать геноцидом действия фашистов в Херсонской области

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Прокуратура Херсонской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом советского народа действия немецко-фашистских захватчиков на территории Херсонской области в 1941–1945 годах. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Из сообщения пресс-службы следует, что Херсонскому областному суду предложено рассмотреть действия захватчиков и их пособников на территории Николаевской и Запорожской областей Украинской ССР.

Прокуратура установила, что оккупация территории области началась в августе 1941 года и завершилась 13 марта 1944 года, когда советские войска освободили Херсон.

В период оккупации на территории происходили многочисленные преступления: насилие, пытки, убийства советских военнопленных и мирных жителей. Людей массово уничтожали в лагерях, расстреливая, сжигая и используя другие методы, уточнила прокуратура. За это время более 70 тысяч человек были убиты и подвергнуты истязаниям, а также умерли от голода и инфекционных заболеваний.

"Фашистские захватчики преднамеренно уничтожали социальную, промышленную и сельскохозяйственную инфраструктуру региона, учебные заведения, музеи, исторические памятники. Целенаправленно разграблялись и вывозились фабрики и заводы. Общая сумма причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысила 8 триллионов рублей", – говорится в сообщении.

В качестве подтверждения представленных фактов ведомство приложило архивные материалы, экспертные оценки и показания очевидцев.

Обращение направлено в суд с целью отстаивания национальных интересов РФ, а также прав и интересов неопределенного круга лиц, включая родственников погибших.

Кроме того, целью обращения является информирование мировой общественности о жертвах захватчиков в период Великой Отечественной войны и восстановление исторической справедливости, подытожила прокуратура.

Ранее Верховный суд Адыгеи признал действия немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. После изучения архивных документов инстанция установила, что оккупация нефтедобывающих районов, включая Адыгею, была обусловлена потребностями вермахта и его союзников в горюче-смазочных материалах.

По данным суда, в период оккупации мирное население подвергалось пыткам и истязаниям. Люди были лишены возможности эвакуироваться и вынуждены были голодать.