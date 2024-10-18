Блогер Артемий Лебедев связал запрет на въезд в Латвию с силой русского языка

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался по поводу решения главы министерства иностранных дел Латвии Байбы Браже о запрете на его въезд в страну. В своем телеграм-канале он связал это с силой русского языка.

Браже объявила, что Лебедева внесли в список нежелательных персон. В связи с этим ему был запрещен въезд на территорию Латвии. При этом срок действия этого запрета не был назван.

"Сегодня интересный день – мне запретили въезд в Латвию! Вот она – сила русского языка: может и до Киева довести. Передаю привет жалким, мелким, ничтожным латышским чиновникам!" – высказался Лебедев в своей публикации.

Ранее он заявил, что страны СНГ должны поблагодарить Россию за то, что она "научила их жить". Таким образом блогер высказался о сообщениях о том, что во многих школьных учебниках этих государств РФ выставляется как "страна-колонизатор".

