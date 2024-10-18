МИД Латвии запретил въезд в страну дизайнеру Лебедеву и юмористу Пономаренко

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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже запретила дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко въезд в страну, сообщила дипломат на своей странице в одной из соцсетей.

Отмечается, что мужчины включены в список персон нон грата и не смогут посещать страну на неопределенный срок. Объяснений этого решения МИД Латвии не предоставил. По данным местных СМИ, у Пономаренко уже в ноябре должны были пройти несколько концертов.

Ранее прибалтийская страна включила в список нежелательных лиц певца из РФ Ираклия Пирцхалаву, тогда также не говорилось о причинах включения в перечень.

Позднее Рига запретила въезд в страну российскому комику Марии Марковой в соответствии с законом об иммиграции.

