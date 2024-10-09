Литва установила инженерные заграждения на мостах в Калининградскую область

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Литва установила инженерные заграждения на мостах через Неман в Калининградскую область, сообщает ТАСС.

Министр обороны страны Лауринас Касчюнас уточнил, что там установили так называемые зубы дракона, натянули концертину, то есть армейскую колючую проволоку с режущими лезвиями. По его словам, в течение пары месяцев появятся мобильные металлические стержни.

"Все это позволит задержать продвижение боевой техники противника, которую тогда можно уничтожать огнем", – сказал Касчюнас.

Ранее власти Литвы сообщили, что установили противотанковые "зубы дракона" на мосту, связывающем страну с Россией. Также там были размещены мины и противотанковые ежи. В литовском Минобороны назвали это решение мерой предосторожности "для организации более эффективной обороны".