Небензя сожалеет о потраченном времени СБ ООН после отклонения резолюции России

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Совет безопасности (СБ) ООН должен был принять резолюцию РФ, призывающую к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, которая помогла бы избежать жертв в результате удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"РФ сожалеет, что СБ ООН потерял время, не приняв резолюцию России по Газе в понедельник – погибли еще люди", – цитирует его ТАСС.

Небензя также подчеркнул, что каждый, кто не поддержал резолюцию России по Ближнему Востоку, несет ответственность за удар по больнице в секторе Газа.

При этом он прокомментировал резолюцию бразильской стороны, отметив, что она не предусматривает прекращение огня, поэтому документ не поможет избежать повторной трагедии на Ближнем Востоке.

"Если поправки России не войдут в резолюцию Бразилии, она не поможет выправлению гуманитарной ситуации в Газе", – заявил постпред РФ при ООН.

По информации ТАСС, СБ ООН не утвердил ни одну из российских поправок к резолюции Бразилии. Сообщается, что США наложили вето на бразильский проект по Ближнему Востоку, а российская сторона решила воздержаться от голосования.

Уточняется, что резолюция не может быть одобрена, если постоянный член Совета безопасности наложил вето.

Ранее сообщалось, что резолюция РФ не набрала необходимое количество голосов. В документе содержался призыв к немедленному прекращению огня, а также осуждение насилия, всех актов терроризма и боевых действий в отношении мирных граждан. Текст призывал к обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

За проект резолюции голосовали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались от голосования, а против российской резолюции выступили США, Британия, Франция и Япония.

Накануне больница в секторе Газа попала под удар. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском Минздраве сообщили, что жертвами ракетного удара стали порядка 500 мирных жителей, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что госпиталь в Газе оказался под ударом уже не первый раз.

Позднее посол Израиля в России Александр Бен Цви подтвердил, что за ракетным ударом по больнице в секторе Газа стоит "Исламский джихад".

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту