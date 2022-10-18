ЛНР упразднила пункты пропуска на административных границах с другими регионами РФ

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

ЛНР упразднила пункты пропуска на административных границах с другими субъектами РФ. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

"Луганская Народная Республика не осуществляет на пунктах пропуска ни пограничный, ни таможенный контроль с 11 октября. Все пункты пропуска упразднены", – уточнил Пасечник.

По его словам, сотрудники пограничной службы, которые в настоящее время там остаются, только ведут охрану имущества.

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

С 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу присоединения данных территорий к РФ, в рамках которых жители поддержали подобную инициативу.

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