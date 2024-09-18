ГД вводит возможность освобождения участников СВО от уголовного наказания на стадии суда

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому будет возможно освободить от уголовной ответственности еще на стадии судебного производства мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы.

В статье 78.1 Уголовного кодекса России предлагается ввести возможность освобождения от уголовного наказания на стадии судебного производства по делам в отношении призванных на военную службу в ВС РФ, а также заключивших контракт о прохождении службы там и проходящих военную службу в вооруженных силах в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Законопроект был внесен в Госдуму Верховным судом РФ в августе. В свою очередь, правительство поддержало законопроект Верховного суда. В официальном отзыве кабмина уточнялось, что эта инициатива предполагает внесение корреспондирующих изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе".

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несение военной службы по контракту подсудимыми и осужденными на СВО практикуется давно. Однако многие нюансы нуждаются в правовом оформлении.