Байден намеревается поднять вопрос об изменениях в Совбезе ООН – Белый дом

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Американский президент Джо Байден на следующей неделе собирается поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Он заявил, что с точки зрения властей США, Совбез ООН должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим. Так, глава Белого дома и правительство США поддержали бы включение большего числа членов в Совет безопасности всемирной организации, добавил Кирби.

Ранее сообщалось, что после встречи советника президента США Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И Вашингтон и Пекин пришли к выводу о необходимости стабилизации двусторонних отношений.

До этого Байден прокомментировал возможную угрозу импичмента против него, заявив, что республиканцы тем самым хотят остановить работу правительства США.