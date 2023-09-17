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Все заявления Джо Байдена похожи на ложь. Таким мнением поделился экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что все, что говорит Джо Байден, похоже на ложь.

"Это ужасно", – отметил Трамп.

Так, экс-президент США указал на воспоминания Байдена о том, что тот был у разрушенных террористами зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после терактов, случившихся 11 сентября 2001 года. Об этом Байден заявлял в очередную годовщину терактов на встрече военными на Аляске. На самом деле 12 сентября 2001 года Байден был в Вашингтоне и выступал на специальной сессии сената.

Это не единственный случай, когда Байдена уличали во лжи. До этого журналисты подвергли критике президента США за повторение истории о пожаре в его доме в 2004 году. Тогда Байден рассказывал, что чуть не лишился жилища и имущества, хотя СМИ сообщали лишь о небольшом возгорании.

Ранее сообщалось, что комитеты палаты представителей конгресса США начали расследование в рамках возможного импичмента президента США Джо Байдена. Отмечалось, что за прошедшие несколько месяцев республиканцы палаты представителей обнаружили убедительные и серьезные доказательства в отношении поведения американского лидера – "культуры коррупции".