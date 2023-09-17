Представители США и КНР встретятся по темам безопасности и политики – Белый дом

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После встречи советника президента США Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И США и КНР пришли к выводу о необходимости стабилизации двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС.

После встречи китайской и американской стороны будет запланирована серия обсуждений по вопросам безопасности и политики. Об этом заявил представитель американской администрации. Сообщается, что стороны договорились о консультациях по ключевым направлениям, в том числе – в области политики и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ходе встречи на Мальте советник Байдена Салливан и глава китайского обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

В Белом доме добавили, что встречи Вашингтона и Пекина планируется провести в предстоящие месяцы. При этом отмечается, что США не готовы сообщить о возможность дате встречи Байдена и Си Цзиньпина.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что Салливан и Ван И на Мальте также обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее президент Джо Байден во время выступления на тему экономики США вспомнил свою встречу с Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года, во время которой он сказал российскому лидеру, что Пекин якобы "не так уж и уважает" Москву.