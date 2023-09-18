Глава ГУР Буданов заявил, что ВСУ не закончат конфликт на Украине военным парадом в Москве

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На Украине осознают, что ВСУ не смогут закончить действующий конфликт с Россией военным парадом в Москве. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The Economist.

Он утверждает, что вооруженные конфликты сопровождали Россию на протяжении всей ее истории, в связи с чем он не ждет, что она когда-либо сдастся.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт продлится дольше, чем ожидалось. По его словам, это связано с проведением украинской стороной контрнаступления.

До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли сообщил, что Вооруженные силы Украины не смогут достичь успеха в рамках контрнаступления за короткий срок.

Командование ВСУ было вынуждено уводить в тыл войска на Запорожском направлении