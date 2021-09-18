Явка на выборах в России на 20:00 мск составила 31,51% – ЦИК

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Общая явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 по московскому времени субботы составила 31,51%. Об этом сообщили в Центризбиркоме России.

"На 20:00 на территории РФ без учета дистанционного электронного голосования проголосовали 31,51% избирателей", – говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Как отмечается, в этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.