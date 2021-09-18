Незрячий тестировщик рассказал о фишках онлайн-голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Систему дистанционного голосования на выборах в Москве адаптировали для слабовидящих и незрячих жителей столицы. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал тестировщик интерфейса Алексей Любимов.

По словам мужчины, голосование на участке требовало присутствия либо родственников, либо друзей. Формально, это является нарушением процедуры голосования.

"А здесь получается, что у меня волеизъявление является реальным волеизъявлением без привлечения третьих лиц", – заявил Любимов.

Ранее в субботу замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что явка избирателей среди участников дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы превысила 70%. По мнению специалиста, данный показатель может вырасти до 90%.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.