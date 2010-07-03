Европейцы предпочитают соблюдать нейтралитет в конфликте РФ и США

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Европейцы отказались принимать сторону в случае начала военного конфликта между США и Россией. Об этом говорят результаты опроса Европейского совета по международным отношениям, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В частности, сохранить нейтралитет предпочли бы от 53% до 85% опрошенных жителей Евросоюза.

Ранее шведские СМИ писали, что отношения между странами ЕС и США сильно испортились из-за позиции Вашингтона "Америка превыше всего". От 3% до 19% жителей 14 стран Евросоюза полагаются на Штаты, а вот 25–60% рассчитывают только на ЕС. По мнению экспертов, все эти исследования подтверждают, что все меньше европейцев видят в Вашингтоне лучшего союзника.

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel. Согласно последним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%. В статье также отмечается, что политику Запада в отношении России считают неверной такое же большое количество людей.

Владимир Путин заявил, что шансы на сближение России с Евросоюзом всегда есть, но многое зависит от европейских партнеров. Президент подчеркнул, что не видит непреодолимых препятствий на пути восстановления отношений между РФ и ЕС.