Глава МИД Ирана высоко оценил решение Путина и Эрдогана по Идлибу

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что договоренности, достигнутые во время российско-турецкого саммита в Сочи, помогли избежать войны в сирийском Идлибе. Об этом пишет "Газета.ру".

Министр иностранных дел Ирана также отметил роль трехстороннего саммита Иран – Россия – Турция в Тегеране и своих визитов в Анкару и Дамаск в урегулировании ситуации в Идлибе.

По словам Зарифа, предотвратить войну в сирийской провинции помогла "интенсивная ответственная дипломатия последних нескольких недель".

На встрече в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в Идлибе демилитаризованную зону глубиной 15–20 километров. Она пройдет вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции. В Госдуме высоко оценили итоги переговоров российского и турецкого лидеров, отметив, что их совместное решение позволит избежать жертв среди мирных жителей.

В настоящее время территория провинции Идлиб на северо-западе Сирии практически не контролируется сирийским правительством. Там находятся боевики вооруженной оппозиции и террористы ряда группировок, которые периодически атакуют позиции сирийских войск.