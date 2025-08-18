Лукашенко: туристы не поедут в Белоруссию, если в отелях будут тараканы

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал улучшить качество туристических услуг в стране, пояснив, что иностранные гости не захотят приезжать в республику, если в гостиницах появятся тараканы. Об этом сообщает агентство "БелТА" со ссылкой на итоги совещания с членами правительства.

Президент считает, что для привлечения путешественников необходимо повысить качество услуг и продолжить развитие инфраструктуры гостеприимства.

"Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают", – отметил Лукашенко.

В связи с этим он поинтересовался, какие конкретные экономические результаты кабинет министров рассчитывает получить в этой сфере к концу пятилетнего периода и в среднесрочной перспективе.

"Напомню, на следующую пятилетку правительству поставлена задача сделать туризм национальным проектом, реализовать его экономический потенциал по максимуму", – добавил глава республики.

Тем временем в России с 1 сентября туристы смогут бронировать номера только в аккредитованных объектах размещения. В реестре должны быть указаны гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги с подтвержденным классом обслуживания.

Объекты, которые не войдут в реестр, начнут штрафовать. Сумма взыскания может достигать 450 тысяч рублей. По данным Росреестра, в стране почти 26,5 тысячи отелей, зарегистрированы около 10,5 тысячи.

