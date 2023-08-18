Молдавия сожалеет о решении РФ ввести запрет для ряда официальных лиц из Кишинева

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МИД Молдавии сожалеет в связи с решением Москвы запретить въезд в Россию для ряда официальных молдавских лиц, заявил советник по коммуникациям министра иностранных дел республики Игорь Захаров в телеграм-канале ведомства.

По его словам, российские власти не первый раз прибегают к таким мерам. Молдавия же продолжает активно противодействовать дестабилизирующим действиям.

В конце июля власти Молдавии решили выслать из страны 45 сотрудников посольства РФ, включая дипломатических представителей и технических специалистов. В МИД РФ тогда назвали это шаг необоснованным и заявили, что он в первую очередь скажется на жителях обеих стран.

18 августа стало известно, что Россия в качестве ответа на недружественные действия запрещает въезд в страну некоторым официальным лицам Молдавии. Посол страны в РФ Лилиан Дарий был вызван в МИД, где ему был заявлен протест в связи с решением Кишинева серьезно сократить численность персонала российского посольства. В частности, дипломату указали, что подобный шаг способствует разрушению отношений Молдавии и России, которые и без того переживают кризис.

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