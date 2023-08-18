Пентагон обвинил РФ в осуществлении программ разработки биооружия

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Пентагон в своем докладе о состоянии защиты от биологических угроз обвинил Россию и еще несколько стран в продолжении программы по разработке биооружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем не менее каких-либо доказательств подобной деятельности американское ведомство не привело. Помимо РФ, Пентагон также подозревает в поддержке возможностей для производства и использования традиционных патогенов и токсинов Китай, Северную Корею и Иран.

Военное ведомство США настаивает на то, что российская сторона не полностью признала существование бывших программ СССР и не предоставила доказательств их демонтажа. Кроме того, как считают в Пентагоне, Россия якобы продолжает секретные усилия по защите биоисследований потенциального двойного назначения.

Ранее посольство РФ в США заявило о существовании множества доказательств того, что Вашингтон ведет работу с потенциальными агентами биологического оружия.

До этого кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший сообщил, что американцы открыли биолаборатории на украинской территории в рамках реализации программ Пентагона по разработке биологического оружия.

Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия