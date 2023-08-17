В посольстве РФ заявили, что США создают лаборатории для управления эпидемиями

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Американские власти создают лаборатории по всему миру, чтобы распространять искусственные очаги инфекций и управлять эпидемиями. Об этом сказано в сообщении посольства РФ в США, размещенном в телеграм-канале.

По информации посольства, власти США создают лаборатории под видом мониторинга заболеваемости. При этом в ведомстве отметили, что размещение происходит и у границ России. Задачей этих центров, как утверждает посольство, является возможность "в нужный момент создавать кризисные ситуации биологического характера". Также он намерены распространять искусственные очаги инфекций и "управлять эпидемиями" ради своей выгоды.

Особо беспокоит посольство "активность Пентагона" на Украине, в проекты которой входят несколько госинститутов и частных организаций страны.

"Мирные граждане и военнослужащие республики стали донорами биоматериала и просто подопытными. Нет сомнений, что подобные действия требуют соответствующей правовой оценки, в том числе со стороны профильных международных структур", – добавили в посольстве.

Ранее в дипмиссии отметили, что американская сторона продолжает игнорировать претензии РФ о грубых нарушениях обязательств по Конвенции о биологическом оружии, пытаясь оправдаться якобы гуманитарной составляющей своих программ.

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