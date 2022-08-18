В Вашингтоне обеспокоены новым заявлением Путина о США – СМИ

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Критичное мнение Владимира Путина в адрес США из-за обострения ситуации на Тайване встревожило Вашингтон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

"Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам", – сказал президент, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Москве.

Вашингтон обеспокоен активным развитием взаимоотношений в области безопасности между Москвой и Пекином, сообщил на следующий день официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее мнение о визите спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Соединенные Штаты попытались доказать миру свою безнаказанность. Вашингтон на ровном месте создал раздражающую ситуацию для Пекина, прекрасно понимая, что для Китая этот визит неприемлем.

До этого в КНР заявляли, что Пекин расценит визит Нэнси Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выражают в связи с данным шагом США решительный протест.