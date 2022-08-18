В Вашингтоне обеспокоены новым заявлением Путина о США – СМИ

Фото: kremlin.ru
Критичное мнение Владимира Путина в адрес США из-за обострения ситуации на Тайване встревожило Вашингтон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.
"Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам", – сказал президент, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Москве.
Вашингтон обеспокоен активным развитием взаимоотношений в области безопасности между Москвой и Пекином, сообщил на следующий день официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Ранее мнение о визите спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Соединенные Штаты попытались доказать миру свою безнаказанность. Вашингтон на ровном месте создал раздражающую ситуацию для Пекина, прекрасно понимая, что для Китая этот визит неприемлем.
До этого в КНР заявляли, что Пекин расценит визит Нэнси Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выражают в связи с данным шагом США решительный протест.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: