Порошенко назвал "страхи" России

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Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, чего боится Россия. Свое мнение он выразил в посту на странице в Facebook.

По его словам, ничто так не пугает РФ, как единство и решительность Украины.

"Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы – крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации", – подчеркнул Порошенко.

Ранее экс-президенту предъявили несколько обвинений. В их числе – злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, госизмена, попытка узурпации судебной власти и "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

12 августа Порошенко допросили по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой". Он также дал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". После трехчасового допроса неизвестные забросали бывшего украинского лидера яйцами. Яйца попали также в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских.