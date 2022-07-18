Австрия не планирует вступать в НАТО – канцлер Нехаммер

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Австрия не планирует вступать в НАТО вслед за Швецией и Финляндией, пишет словацкая газета Pravda по итогам пресс-конференции канцлера Карла Нехаммера после его встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

"Подобная дискуссия в Австрии "не ведется", подчеркнул канцлер. Австрия придерживается совместной политики ЕС в международной сфере и сфере безопасности, а также планирует инвестировать больше средств в собственную оборону", – говорится в материале.

4 июля Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО, формально подтвердив свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

Главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в НАТО. Церемония подписания документов прошла в штаб-квартире организации в Брюсселе. Помимо Линде и Хаависто, протоколы подписали послы 30 стран НАТО. Процесс вступления государств в Североатлантический альянс завершится после ратификации документов всеми странами – членами военного блока.

Владимир Путин, комментируя данное решение государств, заявил, что Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры Альянса в этих странах.