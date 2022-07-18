В МИД РФ заявили о нагнетании Великобританией ситуации вокруг смерти наемника

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Соединенное Королевство политизирует и нагнетает ситуацию вокруг смерти наемника из Великобритании в ДНР, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.

"Теперь же в Лондоне пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и набора очков в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании", – подчеркнула Захарова.

Заявления высокопоставленных чиновников о непризнании ДНР и ЛНР демонстрируют их безразличие к судьбе своих сограждан.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что неоднократно указывали Лондону на необходимость обращения к компетентным властям ДНР по вопросу о судьбе военнопленных, однако Великобритания игнорировала данные призывы.

Захарова добавила, что Россия от Соединенного Королевства не получила никаких сведений о смерти россиян в Великобритании.

"Проблема в крайнем непрофессионализме британской внешнеполитической службы, которая превратилась в подобие туристического агентства по катанию на танках, забыв азы дипломатии", – заключила представитель российского МИД.

15 июля уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в республике наемник из Великобритании Пол Ури скончался от хронических болезней.

Омбудсмен подчеркнула, что среди обнаруженных во время медосмотра Ури заболеваний были инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

