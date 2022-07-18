6,5 тыс человек выдвинули кандидатуры на выборы муниципальных депутатов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

6,5 тысячи кандидатов подали заявки на участие в выборах муниципальных депутатов столичных округов. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Выдвижение заканчивается в районах по-разному, в последних пяти – 26 июля", – приводит его слова ТАСС.

Выборы муниципальных депутатов в Москве состоятся в 125 районах. На выборах 2022 года представлено 1 417 мандатов. Общее количество мандатов в Москве – 1 735.

Выборы будут проходить с 9 по 11 сентября. Решение о дате проведения приняли участники муниципального собрания в период с 12 по 22 июня. Общее количество кандидатов в муниципальные депутаты, считает зампредседателя Мосгоризбиркома, может превысить 12 000 человек.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что решение проводить выборы в течение нескольких дней даст москвичам возможность реализовать свое избирательное право. Жители столицы смогут проголосовать в любой из трех дней в зависимости от рабочего графика и желания.