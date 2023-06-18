Пушков заявил, что США неспособны развернуть ход мировых событий

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США пытаются сделать все возможное, чтобы затормозить ход глобальных событий, однако им это не удастся. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

"Ведущие страны развивающегося мира хотят вступить в БРИКС, который еще недавно в США считался неким недоразумением, а сейчас становится одним из главных символов многополярности. США уже неспособны развернуть ход глобальных событий, но они будут стараться сделать все, чтобы его затормозить" – написал он.

Пушков также отметил, что Саудовская Аравия отдаляется от США и сближается с Ираном, Сирия выходит из изоляции в арабском мире, Турция, будучи членом НАТО, отказывается следовать политике Запада. Политик подчеркивает развивающееся сотрудничество Китая и России, а также призывы Бразилии к снижению роли доллара в мировой торговле.

Все это он называет нарушением привычной и выгодной для США и Запада конфигурации мироустройства, которое установилось в прошлом веке.

Ранее Пушков заявил, что если президент Франции Эммануэль Макрон хочет решить вопрос с конфликтом на Украине, то ему следует повлиять на Киев, а не обращаться к другим странам с просьбой повлиять на Россию. По мнению сенатора, обращение Макрона к другим странам доказывает то, что Запад окончательно утратил рычаги давления на Москву.