Президент ЮАР поблагодарил Путина за изложение позиции по кризису на Украине

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот подробно изложил российскую позицию по украинскому кризису во время встречи с африканскими лидерами. Об этом он заявил в эфире телеканала Россия 24.

"Выражаю вам признательность за то, что выслушали нас, а также за то, что объяснили нам ситуацию, в которую вы вовлечены", – сказал Рамафоса на встрече с Путиным.

Он также сообщил, что Россия и африканская делегация договорились продолжить обсуждение мирной инициативы. В том числе обсуждения пройдут на саммите "Россия–Африка".

Путин в ответ также выразил благодарность африканской делегации за то, что они приехали в Россию с "этой благородной миссией". Президент страны подчеркнул, что в деталях были обсуждены основные аспекты украинского кризиса.

На встречу с Путиным в Россию прибыли главы стран Африки, включая лидеров Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР.

На встрече обсуждалось решение украинского кризиса. Путин рассказал о проекте мирного договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Африканские лидеры, в свою очередь, представили собственный план урегулирования.

Владимир Путин провел переговоры с делегацией из африканских стран в Санкт-Петербурге