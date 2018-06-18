Омбудсмены РФ и Украины предложили свой график посещения заключенных

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Омбудсмены РФ и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова предложили свой график посещения заключенных в двух странах. По этому предложению ожидается согласование от соответствующих госорганов. Об этом сообщила Татьяна Москалькова после встречи со своей украинской коллегой.

Людмила Денисова, в свою очередь, отметила, что предполагаются синхронные посещения, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко по поводу обмена осужденных в РФ граждан Украины на россиян. Он отметил, что подобные вопросы решаются на высшем уровне и зависят от тех решений, которые принимает глава государства.

По его словам, украинцы, отбывающие наказание на территории РФ не являются пленными или удержанными лицами, их осудили по российскому законодательству.