Песков прокомментировал возможность обмена осужденных в РФ украинцев

28 декабря, 14:53
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко по поводу обмена осужденных в РФ граждан Украины на россиян.
"В любом случае подобные вопросы – они решаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства", – сказал Песков, передает РИА Новости.
По его словам, украинцы, отбывающие наказание на территории РФ не являются пленными или удержанными лицами, их осудили по российскому законодательству.
Ранее Порошенко предложил обменять более 15 россиян на украинских граждан, включая Романа Сущенко, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка.
27 декабря крупнейший обмен пленными состоялся в Донбассе. Украина передала самопровозглашенным республикам 237 человек, те в ответ отпустили 73 человека. Обмен произошел по договоренности, достигнутой при участии президента РФ Владимира Путина и патриарха московского Кирилла.
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