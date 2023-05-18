США "не замечают", что Киев не скрывает своих террористических действий – посольство РФ

Фото: depositphotos/tupungato

В США предпочитают "не замечать" тот факт, что Киев, получая помощь от Вашингтона, не скрывает своих террористических действий. Об этом заявило посольство РФ в США, комментарий опубликован в телеграм-канале диппредставительства.

"Вызывают возмущение недавние заявления представителей госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов", – указано в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что несмотря на то, что Киев не скрывает свои террористические действия, накачка Украины оружием, деньгами и разведданными со стороны Вашингтона не прекращается.

Дипмиссия также назвала исключительным лицемерием рассуждения о том, присваивать или не присваивать России статус "страны – спонсора терроризма". Там отметили, что террористическим является именно режим президента Украины Владимира Зеленского, для которого "человеческая жизнь не стоит и гроша".

В начале мая глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру.

Госдеп США раскритиковал заявление Буданова про убийства русских. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света.

