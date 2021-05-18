Эксперт прокомментировал проклятия Эрдогана в адрес Австрии

Фото: Turkish Presidency via AP, Pool
Маловероятно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что проклинает австрийское правительство из-за его позиции по Палестине, пойдет на дальнейшую эскалацию из-за опасений за турецкие экономические интересы в Евросоюзе. Такое мнение высказал бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро.
"Я не думаю, что Эрдоган стремится как-то наказать Австрию… Речь идет просто об очередном пиар-ходе", – цитирует Энро РИА Новости.
Он убежден, что не в интересах Эрдогана создавать дополнительные трудности турецким компаниям в Европе. Страна и без того сталкивается с большим количеством экономических проблем. Однако не исключены дипломатические жесты, например временные отзывы послов для консультаций.
"Отзыв посла является традиционным дипломатическим жестом, который не означает, что ситуация вышла из-под контроля", – подчеркнул эксперт.
Ранее власти Австрии приняли решение поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля, на что Тайип Эрдоган отреагировал проклятием. Президент Турции посчитал поднятие флага Израиля над зданиями знаком отождествления с террором.
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