Эрдоган заявил о поддержке Палестины

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Анкара поддерживает палестинцев с тем же настроем, с которым ранее поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Он отметил, что Турция возмущена жестокостью Израиля, назвав это государство террористическим.
"Позиция Турции в этом вопросе принципиальна. С каким настроем мы вчера поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение Нагорного Карабаха и его оккупированных территорий, сегодня мы действуем с таким же настроем против преследований в Иерусалиме", – цитирует Эрдогана ТАСС.
Президент сообщил, что уже обсудил с главами 19 стран развитие ситуации в Иерусалиме и других палестинских городах.
Взаимные обстрелы израильской армии и палестинских группировок в секторе Газа не прекращаются с 10 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Премьер-министр страны отмечал единение граждан против врага.
По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатана Конрикуса, по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта было выпущено свыше тысячи ракет. При этом около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.
Израиль отвечает на ракеты ХАМАС массированными авиаударами
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