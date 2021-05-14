Жертвами ближневосточного конфликта стали 119 палестинцев

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В пятницу, 14 мая, десять палестинцев погибли в секторе Газа, общее число погибших палестинцев в результате израильских авиаударов по территории анклава составило 119. Об этом сообщил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра, передает РИА Новости.

"Тела 10 погибших палестинцев были доставлены сегодня в больницы анклава, общее число жертв израильских авиаударов по сектору Газа составило 119 человек, среди них 31 ребенок и 19 женщин. Еще 830 человек получили ранения", – заявил аль-Кидра.

Ранее сообщалось о 115 погибших в секторе Газа и более чем 600 раненых.

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Премьер-министр страны отмечал единение граждан против врага.

По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатана Конрикуса, по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта было выпущено свыше тысячи ракет. При этом около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.

До этого СМИ сообщили, что многоэтажный дом рухнул в результате авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа. Предполагалось, что в здании находились террористы.