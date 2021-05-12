Путин и Эрдоган призвали к деэскалации напряженности в Восточном Иерусалиме

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
На фоне обострения обстановки в Восточном Иерусалиме Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями и призвали стороны к деэскалации напряженности и мирному урегулированию. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
"Высказана серьезная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых. Президенты призвали стороны к деэскалации напряженности и мирному урегулированию возникающих вопросов", – говорится в сообщении.
В Кремле добавили, что Россия и Турция поддерживают двустороннее решение палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвали стороны конфликта в Восточном Иерусалиме не допустить эскалации напряженности.
Также известно, что в Иерусалиме происходили беспорядки из-за недовольства граждан политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В его адрес звучали обвинения в коррупции, также люди высказывались против действующих в стране ограничений из-за пандемии коронавируса.
Улицы Иерусалима захлестнули беспорядки
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