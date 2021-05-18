Рябков призвал работать над улучшением отношений между РФ и США

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Работать над улучшением отношений между РФ и США необходимо вне зависимости от потенциальной встречи президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.

По его словам, это позволило бы остановить эскалационную спираль противостояния между государствами.

"Подчеркну: этого следовало бы достигнуть независимо от того, как решится вопрос с саммитом", – уточнил Рябков.

Кроме того, он призвал США воздерживаться от шагов, которые могли бы создать дополнительный балласт и проблемы для диалога между странами.

Ранее он заявил, что расширение списка недружественных стран возможно, однако Москва не желает, чтобы этот перечень становился безразмерным.

По словам Рябкова, возможен вариант, при котором список сократится. Так, для исключения США из перечня недружественных стран требуется изменение политики Вашингтона на более благоприятную в отношении Москвы.