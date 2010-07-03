В посольстве РФ опровергли информацию о проблемах с выдачей виз британцам

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Проблем с выдачей российских виз британцам нет, заявили в посольстве РФ в Великобритании.

"Российские визы выдаются в обычном режиме. Никаких трудностей и проблем с выдачей виз нет, все желающие могут их получить без проблем", – рассказали РИА Новости в дипмиссии.

Ранее в British Airways заявили о прекращении рейсов из Хитроу в Санкт-Петербург и Киев c 3 октября. Самолеты компании летали по маршруту в Петербург с 1971 года, однако теперь он перестал быть "коммерчески жизнеспособным".

Основатель портала для часто летающих пассажиров Head for Points Роб Берджесс связал это решение с санкциями и тем, что "не многие люди хотят проблем в виде подготовки всех необходимых документов для поездки на 2-3 ночи".

Накануне из здания посольства Великобритании в Москве эвакуировали 20 человек. В здании посольства на Софийской площади, дом № 14, строение 1 произошло возгорание из-за короткого замыкания.