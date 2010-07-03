Возгорание произошло в посольстве Великобритании в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Из здания посольства Великобритании в Москве эвакуировали 20 человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В здании посольства на Софийской площади, дом № 14, строение 1 произошло возгорание. По предварительным данным, после короткого замыкания загорелась стиральная машина.

Площадь горения составила около 0,5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

Ранее в подвале здания Российского университета дружбы народов на улице Миклухо-Маклая произошло короткое замыкание. На улицу вывели порядка 1,5 тысячи человек.