Пожар в здании РУДН потушили

Фото: vk.com/pochti_otchislen

Спасатели потушили пожар в подвале здания Российского университета дружбы народов на улице Миклухо-Маклая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из-за сильного задымления на улицу вывели порядка 1,5 тысячи человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подвале РУДН произошло короткое замыкание, которое привело к эвакуации.

