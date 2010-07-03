В СМИ сообщили о наличии указа Зеленского о роспуске Рады

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Проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады опубликован на страницах интернет-издания "Страна.ua".

Сообщается, что решение о роспуске еще не принято. Документ является предварительным, его текст еще не утвержден.

По словам источника из окружения Зеленского, идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он будет дорабатываться.

В некоторых СМИ появилась информация, что документ планируется подписать в день инаугурации Зеленского, 20 мая.

О том, что новоизбранный президент Украины после инаугурации намерен инициировать роспуск Рады, ранее заявлял его советник Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что "для этого есть ряд предпосылок, в том числе отсутствие коалиции в парламенте".

Очередные выборы в парламент Украины назначены на конец октября.

30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. По закону, инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов, то есть не позднее 3 июня.