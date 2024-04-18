Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 251 украинский дрон и 33 снаряда Vampire

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский дрон, 33 снаряда РСЗО Vampire и 2 ракеты "Точка-У", сообщает Минобороны РФ.

Всего с начала СВО уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, более 21 тысячи БПЛА, 504 зенитных ракетных комплекса, свыше 15 тысяч танков и других бронемашин, 1 267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 945 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 111 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские военные в зоне спецоперации ликвидировали цеха, где ВСУ производили и хранили беспилотники. В 133 районах противника ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники.

До этого девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских войск сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении.

