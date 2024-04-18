Саммит ЕС в итоговом документе не обозначил конкретных решений по ПВО для Киева

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Лидеры ЕС в письменных выводах по итогам обсуждения украинского конфликта на саммите в Брюсселе не обозначили никаких конкретных решений по наращиванию поставок систем ПВО Украине. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

В итоговом заявлении по результатам встречи лишь отмечается "необходимость срочно предоставить воздушную оборону Украине и ускорить и активизировать поставки всей необходимой военной помощи".

Кроме того, лидеры ЕС призвали к оперативному принятию предложения Еврокомиссии по использованию замороженных активов РФ для Украины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз сможет уже к 1 июля перевести 1 миллиард евро доходов от российских активов для закупок оружия Украине, если выйдет быстро завершить разработку механизма их изъятия.

С подобным предложением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель, предложив забрать прибыль от замороженных активов РФ на военную поддержку Украины. С его слов, около 90% прибыли будут перечислять через Европейский фонд мира, а еще 10% поступят в бюджет ЕС для перечисления Киеву.

