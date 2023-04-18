14:40Политика
В Минобороны заявили, что штурмовые отряды ВС РФ овладели еще тремя кварталами Артемовска
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Штурмовые отряды Вооруженных сил РФ забрали под свой контроль еще три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов", – добавили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной военной группировки смогли ликвидировать подразделения ВСУ недалеко от Часова Яра и Константиновки в Донецкой Народной Республике. Поражение произошло в момент, когда украинские подразделения выдвигались для проведения контратаки.
Накануне сообщалось, что штурмовики частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" при поддержке ВДВ и "Южной" группировки ВС РФ за сутки овладели еще двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска.
До этого представитель ЧВК "Вагнер" сообщил, что российские бойцы продолжают сражения за основной железнодорожный узел в Артемовске в западной части города. По его словам, российские силы выдавливают украинских силовиков клещами из города.
Штурмовые отряды РФ выбили ВСУ из двух кварталов Артемовска
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