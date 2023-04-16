Российские силы ведут бои за железнодорожный узел на западе Артемовска

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают сражения за основной железнодорожный узел в Артемовске в западной части города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя группы.

По его словам, российские силы выдавливают украинских силовиков клещами из города.

"Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", – поделился боец ЧВК.

Он добавил, что российские силы заняли центр Артемовска. Бойцы ЧВК проходят и по другим направлениям, двигая ВСУ в западную часть города.

Накануне представитель группы заявил, что российские силы выдавливают подразделения украинской стороны из Артемовска, зажимая их в клещи.

По его словам, у ВСУ пока есть небольшая возможность отступить, однако это ненадолго, так как вероятность полного окружения солдат Украины в городе крайне высока.

Пригожин сообщил об уничтожении бойцами группы "Вагнер" 38 тысяч солдат ВСУ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!